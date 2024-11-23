Петербуржец отсудил у автосалона 3,4 млн рублей за ошибку с Chery Tiggo

В Петербурге 63-летний покупатель отсудил у автосалона 3,4 млн рублей. Поводом для обращения в суд стала ошибка дилера, указавшего в документах неправильный год выпуска внедорожника Chery Tiggo. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Петербуржец два года назад купил внедорожник CHERY TIGGO с хорошей скидкой. В документах указывалось, что автомобиль был выпущен в 2022-м. Однако при постановке внедорожника на учет собственник узнал, что год выпуска в договоре указан неверно.

Официальный дилер в досудебном порядке отказался возвращать деньги за автомобиль, ограничившись извинениями. Тогда покупатель обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи.

В суде 63-летний петербуржец смог доказать, что его ввели в заблуждение.

«Судья поддержал покупателя и удовлетворил его требования о взыскании уплаченных денежных средств за внедорожник, компенсацию морального вреда, штраф. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила более 3,4 миллиона рублей», — сообщают приставы.

Суд также обязал владельца вернуть автомобиль официальному дилеру.

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