Haval готовы собирать еще в одном городе России

Телеграм-канал «Автопоток» выяснил: в нашей стране оформили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Haval M6 производства калужского завода «Автомобильные технологии». Ранее «шестёрки» для российского рынка могли либо собирать в Туле, либо поставлять напрямую из КНР. Потребность перенести сборку из Тулы возникла из-за полной загрузки завода.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что скоро на бывшей площадке «ПСМА Рус» к Citroen C5 Aircross присоединится модель «популярного в России китайского бренда». По данным Drom.ru производство Haval M6 планируется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. После оформления сертификата ОТТС препятствий для продажи таких машин нет.

В Тульской области Haval M6 тоже собирали, однако наименее маржинальную и современную модель решили отдать партнёрам. На основной площадке выпускают Haval Jolion, F7, H3 и Dargo. Спрос на «шестёрку» держится на высоком уровне: в сентябре модель разошлась тиражом 3,6 тысячи штук, а ежегодно наш рынок готов потреблять около 30 тысяч таких машин, если конечно сохранятся привлекательные цены.

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Сейчас базовый Haval M6 стоит от 2 029 000 рублей, за комплектацию с «роботом» нужно выложить 2 149 000 рублей. Таким образом, 4,7-метровый кроссовер с турбомотором 1.5 стоит сравнимо с более компактными седанами с атмосферными двигателями. Поначалу автомобиль станут собирать в Калуге «отвёрточным» методом, старт производства запланирован на февраль.