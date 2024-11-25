Porsche поучаствовала в создании рестомода 993 Turbo

Porsche объединила усилия с нью-йоркским модным брендом Aimé Leon Dore, чтобы представить то, что может быть одним из самых прекрасных 911 Turbo поколения 993, когда-либо восстановленных. Это индивидуальное творение знаменует собой пятое сотрудничество Porsche и Aimé Leon Dore в рамках продолжающегося проекта по вдохновению новой жизни в классические модели Porsche.

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При создании этого особенного 993 Turbo компания Porsche использовала несколько элементов от Turbo S, включая увеличенный задний спойлер. Передний сплиттер от Turbo S также присутствует, как и более эффективная выхлопная система. Краска особенно привлекательная Mulberry Green и, вероятно, не будет хорошо смотреться на новом 911, но она идеально подходит 993. Также были добавлены 18-дюймовые диски в тон.

Завершая экстерьер, Porsche добавил элегантные золотые детали, включая дверные наклейки, колесные диски и тормозные суппорты. Эти золотые акценты наполняют автомобиль чувством сдержанной роскоши, придавая ему индивидуальность, не впадая в показную роскошь.

Насколько великолепен экстерьер автомобиля, настолько же впечатляющим является его интерьер. Темно-коричневая кожа теперь украшает многие внутренние поверхности и дополняется соответствующими акцентами из овечьей шерсти и сиденьями с жесткой спинкой.

Добавьте к этому темно-коричневые ковры, спинки сидений, окрашенные в цвет Mulberry Green, и логотипы Aimé Leon Dore и Porsche на рулевом колесе и подголовниках, и обстановка будет выглядеть как совершенно особенное место, в котором приятно провести время. Изюминкой салона является латунная ручка переключения передач и надпись на порогах дверей: «Команда из Квинса с американской мечтой».

В честь презентации этого 993 Turbo, Aimé Leon Dore выпускает капсульную коллекцию с ассортиментом одежды, включая кожаную куртку. Коллекция доступна с 22 ноября в магазинах и на веб-сайте Aimé Leon Dore. Porsche Design of America также будет продавать несколько предметов из коллекции в магазине Porsche Design Store в Беверли-Хиллз.

Это не первый раз, когда Porsche и Эме Леон Доре работают вместе, чтобы переосмыслить классику. Прошлые проекты включали изысканный Porsche 944 Turbo и прекрасно отреставрированный Porsche 911 (964) Carrera. Каждый автомобиль является свидетельством видения дуэта по слиянию традиционного мастерства с современным дизайном.