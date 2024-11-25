Самый дорогой седан Exlantix сбросил камуфляж в России. В столице фотошпионы подловили припаркованный Exlantix ES: электромобиль флагманской «дочки» Chery. Речь идёт о пятиметровом седане с адаптивной пневмоподвеской, возможностью регулировки клиренса, целой плеядой водительских ассистентов и полноприводной двухмоторной силовой установкой мощностью 480 лошадиных сил. Старт продаж в России несколько раз откладывали, новый срок — начало 2025-го.

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В Китае Exlantix ES называется Sterra ES и продаётся под брендом Exeed; на момент начала продаж это была самая дорогая модель концерна Chery. Российская версия давно не секрет: салон премиум-седана показали ещё весной, а сертификацию модель прошла полтора месяца назад. Тем не менее до недавних пор электрокары Exlantix ездили с маскировкой.

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Вероятно, продажи начнутся с чисто электрической версии: на фото именно такая. Однако в будущем на наш рынок выведут гибридный вариант с 1,5-литровым бензиновым удлинителем хода. Автономность электромобиля — 650 километров (CLTC), а гибрид наверняка может проехать в идеальных условиях свыше 1000 километров.

Перед выходом на российский рынок электрокары Exlantix прошли адаптацию: был установлен зимний» пакет, включающий подогрев лобового стекла, наружных зеркал, рулевого колеса, всех сидений и батареи, вдобавок, были перенастроены системы активной безопасности. Помимо седана ES в нашей стране предложат кроссовер ET.