В Германии подсчитали убытки автопрома из-за избрания Трампа

Немецкое издание Handelsblatt оценило, как уменьшится прибыль концернов Volkswagen AG, BMW и Mercedes-Benz, если новый президент США решит повысить сборы на ввоз автомобилей из других стран. Введение дополнительных пошлин на импорт в размере до 200 процентов было в числе предвыборных обещаний Дональда Трампа, так что вероятность изменения тарифной политики США велика.

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Аналитик инвестиционного банка Stifel Europe Дэниэл Шварц заявил журналистам, что выпадающие доходы составят до десяти процентов операционной прибыли. Другие эксперты Handelsblatt заявили о потерях BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen до 15 процентов: в любом случае речь идёт о миллиардах долларов. Причина в том, что сейчас немецкие автогиганты экспортируют в США более 900 тысяч автомобилей ежегодно.

Из Европы за океан отправляются около 583 тысяч легковых машин, ещё 343 тысячи автомобилей поставляются в США с заводов в Мексике. Дональд Трамп говорил о плане установить заградительные пошлины для всех импортных машин, в том числе мексиканских. Однако этот шаг может ударить по американским концернам, поэтому радикальное ужесточение тарифной политики выглядит маловероятно.

Porsche продаёт в США только автомобили немецкой сборки, бестселлер Audi — кроссовер Q5 — собирается в Мексике. И BMW, и Mercedes-Benz располагают заводами в США, но часть модельной линейки ввозится из-за рубежа: в основном речь идёт о седанах и «заряженных» версиях. Если Трамп решится на ужесточение тарифов, для европейского премиума это станет вторым болезненным ударом после спада продаж на другом важнейшем рынке — в Китае.