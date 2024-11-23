В Германии подсчитали убытки автопрома из-за избрания Трампа
Немецкое издание Handelsblatt оценило, как уменьшится прибыль концернов Volkswagen AG, BMW и Mercedes-Benz, если новый президент США решит повысить сборы на ввоз автомобилей из других стран. Введение дополнительных пошлин на импорт в размере до 200 процентов было в числе предвыборных обещаний Дональда Трампа, так что вероятность изменения тарифной политики США велика.
Аналитик инвестиционного банка Stifel Europe Дэниэл Шварц заявил журналистам, что выпадающие доходы составят до десяти процентов операционной прибыли. Другие эксперты Handelsblatt заявили о потерях BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen до 15 процентов: в любом случае речь идёт о миллиардах долларов. Причина в том, что сейчас немецкие автогиганты экспортируют в США более 900 тысяч автомобилей ежегодно.
Из Европы за океан отправляются около 583 тысяч легковых машин, ещё 343 тысячи автомобилей поставляются в США с заводов в Мексике. Дональд Трамп говорил о плане установить заградительные пошлины для всех импортных машин, в том числе мексиканских. Однако этот шаг может ударить по американским концернам, поэтому радикальное ужесточение тарифной политики выглядит маловероятно.
Porsche продаёт в США только автомобили немецкой сборки, бестселлер Audi — кроссовер Q5 — собирается в Мексике. И BMW, и Mercedes-Benz располагают заводами в США, но часть модельной линейки ввозится из-за рубежа: в основном речь идёт о седанах и «заряженных» версиях. Если Трамп решится на ужесточение тарифов, для европейского премиума это станет вторым болезненным ударом после спада продаж на другом важнейшем рынке — в Китае.