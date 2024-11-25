Jeep начал продажи особого Wrangler в честь «Виллиса» 1941 года. В США открыли приём заявок на внедорожник в исполнении 4xe Willys '41. Новинка подражает армейскому Willys MB времен Второй мировой войны: всюду надпись «41», на центрах колёс стилизован маленький «Джип», кузов окрашен в тёмно-зелёный защитный цвет. Особый Wrangler бывает только в виде заряжаемого гибрида, а потому цена высока: от 62 тысяч долларов с учётом доставки.

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Для фотосессии новый Jeep Wrangler 4xe Willys '41 поставили рядом с ветераном, и ради большего сходства у спецверсии демонтировали мягкую крышу и двери. Не придётся доплачивать за 17-дюймовые стальные диски с 33-дюймовыми «грязевыми» шинами, наклейки в армейском стиле, стальные бамперы и кресла из коричневой кожи. Американская марка не ограничивает тираж и позволяет добавлять заводские опции.

© Jeep

© Jeep

Базовый внедорожник в честь «Виллиса» стоит 61 825 долларов с учётом доставки, то есть переплата относительно обычного гибрида 4xe составляет 4,5 тысячи долларов. Опций много, для спецверсии можно заказать аксессуары Mopar, в том числе подножки, шноркель и опции комфорта: со всеми улучшениями цену можно увеличить на 6-7 тысяч долларов. Однако первые покупатели могут сэкономить те же семь тысяч долларов за счёт акций.

Щедрость концерна Stellantis объясняется просто: в третьем квартале продажи Jeep Wrangler упали на 11%, производство пришлось приостановить, а 1100 рабочих в Огайо были уволены. Впрочем, у главного конкурента Ford Bronco дела обстоят ещё хуже: интерес к модели за июль-сентябрь снизился на 18,5%, так что в гамму вернули недорогую базовую версию.