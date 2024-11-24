Hyundai отзывает Santa Cruz и Tucson 2025 года в США из-за дефекта проводки

Южнокорейская компания Hyundai решила отозвать более 42 тыс. автомобилей в США из-за выявленного риска самопроизвольного движения, связанного с дефектом проводки.

Hyundai Motor North America объявила об отзыве более 42 тысяч автомобилей в Соединенных Штатах. Причиной стали проблемы с проводкой, в результате чего машины могут самопроизвольно укатиться. Проблема затрагивает модели Santa Cruz и Tucson 2025 года выпуска, передает РИА «Новости».

Отмечается, что, несмотря на значительный объем отзываемых автомобилей, дефект обнаружен только у одного процента всех машин.

Ранее американская компания Tesla отозвала более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за проблемы с инвертором привода.