АвтоВАЗ снова сократил экспортные планы на 2024 год

В кулуарах форума «Транспорт России» глава автогиганта Максим Соколов заявил: в текущем году число экспортированных автомобилей достигнет планки 20 тысяч. В 2025 году АвтоВАЗ намерен увеличить поставки за рубеж на 50 процентов, то есть ориентиром является отметка 30 тысяч машин. Основным направлением экспорта являются страны ближнего зарубежья, в первую очередь Республика Беларусь.

Максим Соколов подчеркнул, что АвтоВАЗ доволен темпом возрождения экспорта, поскольку в 2022-2023 годах поставки за рубеж упали практически до нуля. Топ-менеджер обратил внимание, что заводу удаётся наращивать объёмы несмотря на усиливающиеся санкционное давление. Помимо Беларуси важными рынками являются Узбекистан и Казахстан.

В июне 2023 года Максим Соколов заявил, что экспортные поставки в 2024 году составят 50 тысяч автомобилей. К декабрю 2023 года прогноз изменился: план составил 25 тысяч машин. Теперь называется ориентир в 20 тысяч автомобилей. Ранее глава АвтоВАЗа посетовал, что продажам на внешних рынках мешает отсутствие господдержки.

Нарастить объёмы экспортных продаж автомобилей Lada планируют за счёт выхода на рынки Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Средней Азии. Также скоро продукция АвтоВАЗа будет официально доступна в Объединенных Арабских Эмиратах. Во времена СССР за границу поставлялись до 300 тысяч автомобилей Lada.