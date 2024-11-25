Обновленный Sollers Atlant будет лучше оригинального JAC Sunray

Выяснилось, что обновленный Sollers Atlant окажется лучше JAC
Выяснилось, что обновленный Sollers Atlant окажется лучше JAC. По собственной информации «Мотора», после рестайлинга у коммерческого семейства появится медиасистема с сенсорным экраном и камерой заднего вида. Также запланировано внедрение системы контроля «слепых» зон и адаптивного круиз-контроля. У китайского JAC Sunray этих функций нет даже за доплату. При этом по дизайну экстерьера российский Sollers повторит исходный фургон.
Дебют обновлённого Sollers Atlant состоялся на презентации Sollers на прошлой неделе. На заводе в Татарстане такой фургон начнут собирать весной 2025 года, а старт продаж намечен на май. У прототипа «Атланта» был утилитарный салон с классической магнитолой и ручной коробкой передач, но со временем появятся богатые версии с тачскрином и автоматом.
Можно ожидать, что у рестайлинговой версии тоже будут отечественные кресла, а ещё фургоны сразу отличатся улучшенной коррозионной стойкостью и увеличенной толщиной лакокрасочного покрытия. А вот разработка полноприводной трансмиссии поставлена на паузу: наработки уже есть, но экономика проекта не складывается.
На 2025 год у Sollers запланирован целый ряд новинок. В Татарстане локализуют сборку бюджетного фургона SF1 и роскошного минивэна SP7, в Ульяновске организуют производство модернизированного «Патриота» и пикапов ST6, ST8 и ST9.