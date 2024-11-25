Обновленный Sollers Atlant будет лучше оригинального JAC Sunray

Выяснилось, что обновленный Sollers Atlant окажется лучше JAC. По собственной информации «Мотора», после рестайлинга у коммерческого семейства появится медиасистема с сенсорным экраном и камерой заднего вида. Также запланировано внедрение системы контроля «слепых» зон и адаптивного круиз-контроля. У китайского JAC Sunray этих функций нет даже за доплату. При этом по дизайну экстерьера российский Sollers повторит исходный фургон.

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Дебют обновлённого Sollers Atlant состоялся на презентации Sollers на прошлой неделе. На заводе в Татарстане такой фургон начнут собирать весной 2025 года, а старт продаж намечен на май. У прототипа «Атланта» был утилитарный салон с классической магнитолой и ручной коробкой передач, но со временем появятся богатые версии с тачскрином и автоматом.

Можно ожидать, что у рестайлинговой версии тоже будут отечественные кресла, а ещё фургоны сразу отличатся улучшенной коррозионной стойкостью и увеличенной толщиной лакокрасочного покрытия. А вот разработка полноприводной трансмиссии поставлена на паузу: наработки уже есть, но экономика проекта не складывается.

На 2025 год у Sollers запланирован целый ряд новинок. В Татарстане локализуют сборку бюджетного фургона SF1 и роскошного минивэна SP7, в Ульяновске организуют производство модернизированного «Патриота» и пикапов ST6, ST8 и ST9.