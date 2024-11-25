JAC показал роскошный седан, который бросит вызов Maybach

JAC раскрыл роскошный седан, который бросит вызов Maybach. В соцсетях появились фотографии электромобиля Maextro S800: представительского седана длиной около 5,5 метра. Новая марка создана совместными усилиями JAC и Huawei, конкурентами могут быть соразмерные модели Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost. По китайской традиции дизайнеры подчеркнули статус хромированными элементами, двухцветной окраской кузова, «моноблочными» дисками.

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По предварительным данным первенец бренда Maextro базируется на новой платформе для электрокаров. Со стороны IT-гиганта Huawei разработкой занимался альянс Harmony Intelligent Mobility (HIMA): вероятно, производитель электроники отвечает за информационно-развлекательный комплекс, системы автопилота и активную безопасность. Автомобили Maextro явно будут стоить более одного миллиона юаней (138 тысяч долларов).

© Maextro

Изначально предполагалось, что продажи начнутся с минивэна длиной 5,2 метра, но похоже ставку решили сделать на седан. Выглядит Maextro S800 не хуже одноклассников: классические пропорции, сдержанный дизайн, выдающаяся задняя дверь, строгие диски в духе британских и немецких седанов. Больше подробностей появится на презентации 26 ноября; там же могут подтвердить планы продаж.

Для компании JAC партнёрство с Huawei — это шанс заявить о себе в люксовом сегменте. Однако у HIMA нет недостатка в совместных проектах: вместе с Seres выпускают электрокары и гибриды AITO, вместе с Chery — линейку Luxeed, вместе с BAIC — модели Stelato. По данным китайских СМИ, компания JAC намерена ежегодно выпускать 35 тысяч седанов S800.