Chery начала выпуск автомобилей в Испании под брендом Ebro

Локализовать производство китайских кроссоверов Chery под собственным брендом - идея не новая и успешно реализуемая: в Италии есть DR 6.0 - это Chery Tiggo 7 Pro, в нашей стране Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 "прописались" на бывшем предприятии Nissan под маркой Xcite. И вот какое совпадение - ниссановсий завод стал местом для выпуска Chery в Испании.

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Мощности, расположенные пригороди Барселоны, простаивающие с конца 2021 года, снова заработали: в минувшие выходные здесь стартовала крупноузловая сборка автомобилей под брендом Ebro, воскрешённого усилиями Chery и EV Motors. Бренд известен с 50-х, его создали для выпуска моделей Ford, теперь его используют для моделей Chery.

Первым на конвейер встал кроссовер Ebro S700, который является копией Chery Tiggo 7 Pro, в декабре ему компанию составит S800 - суть Tiggo 8 Pro. Модели будут иметь как ДВС, так и гибридные трансмиссии.

Уже в 2025 году планируется перейти с отвёрточной сборки на производство со сваркой и окраской кузовов. К 2029 году планируется выйти на объём до 150 тысяч авто в год.

Тем временем Chery запустила производство Tiggo 9 для России, продажи которого начнутся в декабре.