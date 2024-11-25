Эксперт назвал кнопку, которая может предотвратить повышенный износ двигателя

Автоэксперт Скотти Килмер в беседе с Daily Express рассказал, как водители могут предотвратить повышенный износ двигателя.

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Совет актуален только для машин, оборудованных системой старт-стоп, которая автоматически глушит двигатель во время коротких остановок: на светофоре, при движении в пробке.

Изобретение призвано снизить уровень выбросов в атмосферу и повысить топливную эффективность, но эксперт предупреждает, что "старт-стоп" пагубным образом сказывается на здоровье автомобиля.

Главным образом страдает двигатель: при его запуске масляный насос перекачивает масло из нижней части вверх, чтобы осуществлялась смазка движущих частей. Когда мотор глушится, то масло в силу естественных причин стекает снова вниз и при повторном запуске в первые секунды мотор работает в условиях дефицита масла, что и повышает его износ, объяснил специалист.

Также система быстрее выводит из строя стартер и разряжает аккумулятор.

Поэтому для продления срока службы агрегатов Скотти Килмер рекомендует деактивировать систему "старт-стоп". Для этого следует поискать соответствующую кнопку, на большинстве автомобилей она имеет обозначение "A-off".