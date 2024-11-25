Bentley готовит «заряженную» версию Bentayga без гибрида. Китайские журналисты выяснили: в 2025 году гамму пополнит улучшенная модификация с бензиновым 4,0-литровым V8 мощностью до 600 лошадиных сил. Электрического «довеска» не ожидается: новинка не потребует подзарядки от сети. Предполагается, что после апгрейда Bentley Bentayga по умолчанию получит карбоно-керамические тормоза и низкопрофильные колёса диаметром 22 или 23 дюйма.

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Можно предположить, что новая высокопроизводительная версия будет называться Speed: изначально с таким именем выпускали Bentley Bentayga W12, но этим летом выпуск 6,0-литрового турбомотора прекратился. В настоящий момент на большинстве рынков доступны только восьмицилиндровые версии: например, в Китае есть варианты V8, V8 S, V8 S Black Edition, V8 Yadu Edition, а также Mulliner, причём покупатель может выбирать между стандартной и длинной базой.

При этом силовая установка одинаковая: 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» развивает 550 лошадиных сил и 770 Нм, причём эти параметры неизменны с января 2018 года! Потенциал у двигателя есть, ведь на Porsche Cayenne Turbo GT этот же агрегат развивает 640 лошадиных сил и 850 Нм, а ушедший Lamborghini Urus Performante выдавал дьявольские 666 лошадиных сил.

Возможно, дебют модернизированной Bentley Bentayga состоится как раз в Китае, ведь этот рынок для люксового бренда очень важен. Сейчас базовый кроссовер стоит в КНР от 2 755 000 юаней (380 тысяч долларов), а за топ-версию Mulliner LWB нужно выложить 4 112 000 юаней (568 тысяч долларов).