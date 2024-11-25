В РФ представлены очки с технологией дополненной реальности.

На выставке-форуме «Транспорт России» Ространснадзор представил особые очки, созданные для инспекторов ведомства. Гаджет можно использовать в качестве видеорегистратора и для проверки водителей.

Само устройство внешне выглядит как обычные очки, однако через них сотрудники ведомства могут оперативно получать информацию о транспортном средстве. Например, марку, модель и госномер транспортного средства, дату выдачи документов, их срок действия.

Кроме того, к устройству можно подключиться дистанционно, вести запись происходящего и удалённо контролировать весь процесс проверки транспортного средства. После её окончания формируется пакет документов.

«Инспектор вносит информацию о выявленном нарушении в акт осмотра, затем формирует административные материалы и вручает их водителю», — пояснили разработчики продвинутых очков.

Одним из основных преимуществ гаджета Ространснадзор называет повышение эффективности работы инспекторов. Так, сотрудник ведомства может с их помощью быстрее и точнее производить проверки за счёт постоянного доступа к базам данных.