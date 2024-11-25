Обновлен китайский Hyundai Tucson L с удлиненным кузовом

Обновлен китайский Hyundai Tucson L с уникальной техникой. Журналисты Autohome выяснили: продажи рестайлинговой версии стартуют 26 ноября, а стартовая цена останется на прежнем уровне (161 800 юаней или 22 тысячи долларов). В целом кроссовер с завода Beijing-Hyundai повторил южнокорейский вариант, однако начинка осталась оригинальной: либо гибрид с 2,0-литровым «атмосферником», либо традиционная версия с 1,5-литровым турбомотором.

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Несмотря на название Tucson L не крупнее знакомого россиянам кроссовера: колёсная база — одинаковые 2755 миллиметров. Также на заводе Beijing-Hyundai не стали вмешиваться в экстерьер и интерьер — разве что оформление с «двустволкой» выхлопа не означает пакет N Line. В остальном китайский вариант копирует «глобальную» версию.

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Отличия под капотом: у гибридной версии с «атмосферником» 2.0 сочетается 6-ступенчатый автомат со встроенным электромотором. Раньше отдача пиковая составляла 193 л.с. и 350 Нм, но характеристик обновлённого варианта нет. У традиционной версии в связке с турбомотором 1.5 работает 8-ступенчатый автомат: такой Hyundai Tucson выдаёт 200 лошадиных сил и 253 Нм. Роботизированной коробки передач больше нет: даже у полноприводной топ-версии классическая «гидромеханика».

В настоящий момент топ-версия стоит 226 тысяч юаней (31 тысяча долларов), и едва ли кроссовер подорожает. Экспортные поставки сомнительны, так что для россиян актуальнее рестайлинговый Hyundai Tucson казахстанской сборки: такие появились в августе и доступны с проверенными «атмосферниками» 2.0 и 2.5.