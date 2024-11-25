Эксперт дал советы по уходу за машиной перед морозами

Автоэксперт Максим Соколов рассказал о том, что перед холодами стоит заранее проверить, как работают щетки стеклоочистителей.

© Российская Газета

Также необходимо обратить внимание на автомобильные жидкости.

По его словам, если ваша машина проехала 8 тысяч км или более, то не лишним будет поменять моторное масло. Как отмечает Соколов, старая жидкость загустевает на морозе и теряет свои свойства, что снижает ресурс двигателя и деталей трансмиссии.

Кроме того, нужно проверить антифриз, поменять омывающую жидкость на зимнюю, оценить состояние аккумулятора.

Специалист отметил в разговоре с "Известиями", что при выключенном зажигании напряжение аккумулятора должно составлять не менее 12 В, а при работающем моторе - не менее 14 В.

Ранее в департаменте транспорта Москвы призвали не оставлять детей и животных в салоне машины из-за низких температур. В ведомстве напомнили, что это может грозить переохлаждением и обморожением.