Раскрыта статистика продаж автомобилей с пробегом в октябре

В октябре россияне купили 605,3 тысячи автомобилей с пробегом, что на 24% больше, чем в прошлом году, и на 14% больше результатов сентября текущего года, сообщает "Автостат".

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Марка-лидер - Lada, её доля составляет почти 25%, десятая часть - у моделей Toyota. Также в топ-5 входят Kia (5,9%), Hyundai (5,5%) и Nissan (4,6%).

Самой продаваемой моделью в октябре стал седан ВАЗ-2107 с долей 2,4%, за ним следуют Kia Rio и Hyundai Solaris, которые занимают по 2% в общем объёме продаж.

Ранее были названы автомобили с пробегом с самым быстрым сроком перепродажи в октябре.