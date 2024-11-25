Chery сообщила об ажиотажном спросе на внедорожник в ретростиле

Chery объявила об ажиотажном спросе на внедорожник в ретростиле. Всего за восемь часов после начала предзаказов электромобиль iCar V23 собрал свыше 31 тысячи заявок! Китайских покупателей не смутило — цены не окончательные, а полных комплектаций нет. Впрочем, уже известно: начальная заднеприводная версия будет стоить не более 110 000 юаней (15 тысяч долларов), за полный привод попросят 150 000 юаней (21 тысяча долларов).

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Кроссовер с «внедорожной» геометрией iCar V23 — это совместный проект Chery и «дочки» Xiaomi. Снаружи новинка беззастенчиво эксплуатирует образ культового китайского вездехода BAW 212, но по начинке и салону это современный автомобиль. Доступно две батареи (60 или 82 киловатт-часа) с разным химическим составом, привод может быть задним (136 сил) или полным (211 сил).

По длине iCar V23 даже компактнее, чем Chery Tiggo 4 (в Китае — Tiggo 5х): от бампера до бампера всего 4,2 метра. Однако электромобиль играет в той же ценовой категории, что и среднеразмерный топливный кроссовер Tiggo 8 Plus. Впрочем, по меркам «батарейных» моделей цена низкая, а запас хода неплохой: от 400 до 500 километров по китайскому циклу CLTC.

В линейке iCar внедорожник V23 станет второй моделью после паркетника с индексом «03». Его продажи начались в Поднебесной около года назад. И по технике, и по рыночному позиционированию обе новинки близки.