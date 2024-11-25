Универсал Lada Iskra впервые сняли на фото без камуфляжа

Кросс-универсал Lada Iskra полностью раскрыли до премьеры. В Сети появились фотографии самой ожидаемой модели Волжского автозавода: в Тольятти запечатлели двухобъёмный вариант с защитным обвесом. Никакой маскировки не предусмотрено: есть возможность заглянуть в салон, оценить бежевый цвет кузова и симметричные диски с новым дизайном. На предсерийном автомобиле есть все шильдики: похоже товарный универсал будет выглядеть точно так же.

© Motor.ru

Lada Iskra SW попалась очевидцу в богатом варианте исполнения: на это указывают противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски с надписью Cross, рейлинги на крыше и задние парктроники. Однако бесключевого доступа нет, фары галогеновые, а в салоне аналоговая приборная панель. Зато можно бегло оценить переднюю панель: она не такая, как у седана с ПМЭФ-2024.

© RCI News | Russian Car Industry

© RCI News | Russian Car Industry

© RCI News | Russian Car Industry

Горизонтальный тачскрин медиасистемы сохранится, но похоже головное устройство будет другим, ведь решение эпохи Renault было временным. По агрегатам сюрпризов не ожидается: с отечественными «атмосферниками» 1.6 будут сочетаться проверенная 5-ступенчатая «механика» Lada или китайские коробки передач — «шестиступка» или вариатор.

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Серийное производство Lada Iskra задерживается: на конвейер новинка встанет весной 2025 года, а не в феврале, как ожидалось изначально. Зато продажи всей линейки могут начаться одновременно, то есть у дилеров сразу будут и седаны, и универсалы, и кросс-универсалы.