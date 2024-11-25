Компания MG готовит рамный пикап, который бросит вызов Toyota Hilux. Генеральный директор австралийского филиала марки Питер Чао заявил журналистам: выпуск грузовичка обсуждался с головным офисом в КНР. Специалист отметил, что на Зеленом континенте невозможно войти в тройку лидеров по продажам без пикапа, поэтому MG поставила цель добавить такую модель в портфолио. Впрочем, торопиться с разработкой грузовичка MG не хочет.

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Руководитель продуктового отдела MG Australia Акшат Ахуджа подтвердил, что у идеи пикапа мощное лобби, но «хорошие вещи требуют времени». Руководитель дал понять, что есть технологические процессы, над новой моделью усердно работают, но до дебюта продукт должен пройти необходимые тесты, а компания — убедиться в его качестве.

В настоящий момент у MG есть пикап Extender в развивающихся странах, но эта модель не самая современная и соперничать с Toyota Hilux и Ford Ranger ей будет нелегко. Однако материнский концерн SAIC в Китае выпускает целую гамму рамных моделей, поэтому нехватки ресурсов нет. Представитель MG подчеркнул: проектом родстера Cyberster компания доказала, что способна сделать любой автомобиль. Ранее MG быстро разрабатывала новинки, используя решения партнёров.

В Австралии лучше всего продаются дизельные пикапы, но MG может пойти своим путём. Рассматриваются варианты бензинового, гибридного или электрического грузовичка, но окончательное решение о типе силовой установки журналистам не сообщили. Стратегическая цель MG — войти в тройку лидеров австралийского рынка к концу десятилетия.