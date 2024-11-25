Эксперт не считает, что спрос на Lada Niva с АКПП будет большим

Затраты, которые потребуется для внедрения автоматической коробки передач на автомобиль "Нива", не покроет будущий спрос . Такое мнение выразил ТАСС эксперт аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

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Ранее президент "Автоваза" Максим Соколов на форуме-выставке "Транспорт России" сообщил ТАСС, что компания не планирует устанавливать автоматическую коробку передач на "Ниву". При этом он отметил, что технически это возможно, однако не будет востребовано у покупателей.

"Конструктивно "Нива" сделана в семидесятые годы прошлого века, когда никакой речи об автомате не было. Конструкция достаточно старая и теоретически имплантировать автомат туда можно, но это дорого, очень сложно и главное, не очень понятно, будет ли спрос, потому что "Ниву" покупают как самый доступный внедорожник и покупают именно потому, что цена позволяет практически любой семье, которой нужно такой внедорожнтк иметь", - отметил Моржаретто.

Он подчеркнул, что затраты, которые потребуется для внедрения автомата, не покроет будущий спрос, поэтому вряд ли это будет кому-то нужно с точки зрения экономики.

"Да и в общем, попытки внедрить даже в ту "Ниву", которая Niva Travel, были попытки поставить автомат, оказалось очень дорого переделывать конструкцию", - сказал автоэксперт.

В семейство автомобилей Niva входят внедорожники Legend и Travel. По данным аналитического агентства "Автостат", обе эти модели по итогам октября 2024 года вошли в топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей в России, заняв 7-е и 8-е места соответственно.