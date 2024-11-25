Хорошо знакомая Skoda вернулась в Россию по цене Lada

В России появился в продаже лифтбек Skoda Octavia A7 по цене от 1,65 млн рублей.

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В Россию продолжают привозить по параллельным каналам лифтбек Skoda Octavia A7.

Автосалон из Иркутска предлагает к покупке иномарку из Китая по цене 1,65 млн рублей. Учтен ли в сумме утильсбор, не уточняется. Примерно столько же стоит седан Lada Vesta в средней комплектации Life с МКП: около 1,63 млн рублей, версия с вариатором обойдется в 1,676 млн рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки почти не отличается от той, что с 2013 года собирали в РФ. Среди опций система «старт-стоп», легкосплавные диски на 16 дюймов, система помощи при старте в гору, мультируль, отделка салона экокожей, мультимедиа с большим экраном и прочее.

Названы три самых доступных седана в России

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 113 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний.