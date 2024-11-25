АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura

АвтоВАЗ сообщил о начале отгрузок Lada Aura: бизнес-седаны отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова всех отгружаемых Aura оклеиваются защитной плёнкой, говорится в сообщении производителя, поступившем в редакцию "РГ".

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Lada Aura построен на удлинённой на 25 см платформе Vesta. На АвтоВАЗе заявляют, что модель сочетает в себе габариты С-сегмента и вместительность класса "D", прежде всего автомобиль ориентирован на комфорт пассажиров заднего дивана.

Lada Aura оснащаются моторами 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатор/CVT). На модели применены новые настройки подвески, усилена шумоизоляция, а задний диван получил новую форму.

Известно, что первые серийные автомобили изготовлены в максимальном исполнении Status, которая предусматривает обивку салона из натуральной кожи черного цвета. Ранее "РГ" публиковала подробный состав комплектаций "Ауры", а также цены на модель. Продажи новинки стартуют в декабре.

У АвтоВАЗа также есть электрическая Lada e-Aura, которая имеет другой задний диван, цифровую приборную панель, иной центральный тоннель и эксклюзивный цвет кожаной отделки.