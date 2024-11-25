Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в шесть раз

Согласно подсчётам Российского союза автостраховщиков, на сегодняшний день от 7 до 10% водителей в РФ (то есть 2,5 – 3,6 млн человек) ездят без «автогражданки».

Законодатели уже не первый год обсуждают возможность повышения размера штрафа за управление ТС без действующего полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь Госдума РФ собирается одобрить соответствующий законопроект, подготовленный парламентом Кабардино-Балкарии. Согласно документу, сумма взыскания за повторное управление автомобилем без ОСАГО вырастет с нынешних 800 до 3 – 5 тыс. рублей.

Как сообщает «Коммерсант», комитет Госдумы по госстроительству уже рекомендовал принять эту инициативу в первом чтении. Напомним, сейчас отсутствие полиса выявляет сотрудник ГИБДД после остановки транспортного средства. Стоит отметить, что в актуальной редакции статьи 12.37 КоАП не предусмотрено отдельное наказание за повторную езду без действующего ОСАГО (фиксируется в течение года после первого нарушения).

По мнению разработчиков законопроекта, нынешний сравнительно небольшой штраф, который к тому же можно оплатить с 50-процентной скидкой (в течение льготного периода), не останавливает тех, кто ездит без «автогражданки». В свою очередь для потерпевших в ДТП по вине таких водителей становится более сложной процедура получения возмещения, и, как следствие, увеличивается нагрузка на суды.

Согласно подсчётам Российского союза автостраховщиков (РСА), на сегодняшний день от 7 до 10% водителей в стране ездят без полисов ОСАГО (это примерно 2,5 – 3,6 млн человек). По данным МВД, в прошлом году инспекторы вынесли более 2 млн постановлений водителям, которые сели за руль без обязательной страховки.

Стоит отметить, что средняя стоимость «автогражданки» по итогам первых трёх кварталов текущего года составила 7,65 тыс. рублей (на 1,7% меньше, чем в январе-сентябре 2023-го). В случае одобрения законопроекта, размер штрафа приблизится к средней стоимости годового полиса ОСАГО, хотя, скорее всего, от покупки документа в основном отказываются те, для кого он обошелся бы значительно дороже.

Инициативу поддержали в том числе в РСА, при этом страховщики считают, что мера станет действенной только в том случае, если будет запущена проверка наличия полисов с помощью дорожных камер. Расширение функционала комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД обсуждается с 2016 года, причём стороны утверждают, что система разработана и готова к запуску, однако старт постоянно откладывается.

Теперь издание сообщает о том, что готовится проведение очередного эксперимента, часть спорных вопросов всё ещё предстоит согласовать, системы – доработать; кроме того, вероятно, понадобится соответствующее постановление правительства. В МВД РФ считают, что штрафы за отсутствие действующих полисов ОСАГО начнут оформлять по данным с камер не раньше октября 2026 года.