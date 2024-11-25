Российские дилеры начали выдавать кроссоверы Xcite X-Cross 8

Дилеры начали выдавать первые Xcite X-Cross 8 клиентам, рассказали "Российской газете" в дилерском центре "Прагматика Парнас". Так, в Санкт-Петербурге россиянин приобрел кроссовер в средней комплектации Enjoy 4WD. Сделка была оформлена в трейд-ин - в зачет была сдала Lada Vesta в кузове универсал 2018 года выпуска. Также были привлечены кредитные средства.

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"Преимуществом X-Cross 8 является 7-местный салон, поэтому автомобиль будет интересен семьям с детьми, а также привлечет внимание любителей путешествий, кому важен просторный салон и объемный багажник. Дополнительным аргументом в пользу выбора модели может стать наличие в отдельных комплектациях полного привода и автоматической коробки передач. Не исключено, что кроссовер будут рассматривать владельцы автомобилей Lada Vesta в топовых комплектациях и Largus Cross, также он может стать заменой отдельным моделям ушедших брендов. По нашей оценке, X-Cross 8 может занять около 20% продаж бренда Xcite. А его конкурентами станут кроссоверы подобного класса, представляющие китайские марки из первой пятерки", - рассказал "РГ" коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

Напомним, семиместный автомобиль предложили в трех комплектациях. Цены лежат в диапазоне от 2 995 500 до 3 395 500 рублей. Он оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - как передний, так и полный.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Aura и Xcite X-Cross 8 вошли в список рекомендованных для госслужащих автомобилей.