Эксперт назвал китайские машины, которые невозможно продать

Новые китайские автомобили сегодня пользуются популярностью в России, а вот на вторичном рынке их покупают не так активно. Как уточняет портал "АвтоВзгляд", объявлений о продаже машин из КНР выложено много: от практически новых, до 10 тысяч километров, до хорошо обкатанных. Но быстро такие модели не уходят.

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Одна из главных причин плохой ликвидности "китайцев" - проблемы с запчастями. Если автомобиль имеет визуальные повреждения, выгодно его не продать. Кузовной ремонт стоит дорого, мелкие детали (кронштейны, клипсы и прочее) сделать и найти очень сложно, и это касается моделей, выпущенных после 2022 года.

Проблемы есть и со "старичками". Как рассказал автоэксперт Александр Коротков, самым неликвидным и сложным в содержании считается Geely Emgrand. У него возникают проблемы с трансмиссией и системой охлаждения - это выливается в дорогостоящий ремонт. Запчасти не найти, их стоимость для бюджетного автомобиля приличная. Например, замена сцепления выйдет в 20-25 тысяч рублей.

Начальник автоколонны транспортной компании "Семья" Павел Филимонов считает, что неликвиден Lifan X60. Ресурс его двигателя - 100-150 тысяч километров, коробка передач ломается уже при пробеге от 50 тысяч, электрика сделана "на коленке" и боится влажности, кузов быстро гниет. Ремонт автомобиля проблематичен и дорог.