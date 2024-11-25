Представленный недавно обновленный Infiniti QX60 отправят в серию

Новую версию ждут в продаже в начале следующего года. Ожидается, что такой паркетник отличится дизайном и расширенным списком оборудования.

© Колеса.ру

В китайском Гуанчжоу только что завершил работу автосалон. Главной премьерой Infiniti там стала концептуальная версия трехрядного кроссовера QX60 под названием Co-Creation, которая, во-первых, посвящена 35-летию премиального бренда компании Nissan, а во-вторых, создана вместе с поклонниками марки. О конвейерных перспективах шоу-кара сам производитель до сих пор так и не сообщил. Однако местное издание Cheshi выяснило, что Infiniti QX60 Co-Creation все же станет серийным. По информации портала, в продажу особый паркетник поступит в феврале следующего года. Вероятно, товарное исполнение если не полностью, то во многом повторит своего предвестника.

Главные фишки внешности концепта – более массивный обвес, скошенные полоски на радиаторной решетке вместо сетки, декор из «розового золота», бокс на крыше и темно-фиолетовый цвет кузова.

Интерьер тоже отделан «розовым золотом», вдобавок Infiniti QX60 Co-Creation имеет фиолетовую обивку. Во втором ряду установлены новые кресла с более широкими подлокотниками, подставками для ног, подогревом, вентиляцией и массажером. Кроме того, шоу-кар получил холодильник, а к спинкам передних сидений прикреплены планшеты.

О технике концепта в компании не сообщали. Очевидно, она такая же, как у стандартного Infiniti QX60 локального производства. В Китае кроссовер изначально оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (в США паркетник перешел на этот мотор летом текущего года). На «поднебесной» модели двигатель выдает 252 л.с. и 376 Нм, он работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Издание Cheshi полагает, что стартовая цена особого QX60 превысит 500 000 юаней (около 7,2 млн рублей по текущему курсу). Обычный кроссовер сейчас стоит от 378 800 юаней (примерно 5,4 млн рублей).