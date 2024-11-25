Стало известно, с каких машин россияне пересаживаются на Xcite X-Cross 8

Первые покупатели Xcite X-Cross 8 начали получать свои автомобили. Выдача новых кроссоверов, которые выпускают на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, уже состоялись, сообщает «Российская газета» со ссылкой на дилерский центр «Прагматика Парнас». Продавцы рассказали, что на новую семиместную модель Xcite могут пересесть те, кто сейчас ездит на кроссоверах ушедших из России марок, а также владельцы Lada Vesta в топовых комплектациях и Largus Cross.

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Как минимум один случай замены Lada на Xcite уже был: клиент «Прагматика Парнас» сдал в трейд-ин универсал Vesta SW 2018 года выпуска, чтобы со скидкой купить X-Cross 8 в средней комплектации. Модели Xcite, напомним, продаются в дилерских центрах Lada: трехрядный кроссовер стоит от 3 295 500 до 3 395 500 рублей (с учетом стоимости аксессуаров — 2 999 000−3 399 000 рублей).

«Преимуществом X-Cross 8 является 7-местный салон, поэтому автомобиль будет интересен семьям с детьми, а также привлечет внимание любителей путешествий, кому важен просторный салон и объемный багажник, — отметил продавец, — кроме того есть версии с полным приводом и автоматической коробкой передач».

По оценке дилера, X-Cross 8 может занять около 20 процентов продаж бренда Xcite. Остальные же 80 процентов будут приходиться на более доступный переднеприводный кроссовер X-Cross 7, который по состоянию на конец ноября стоит 2 499 000−2 636 000 рублей.

Ранее в этом месяце стало известно, что план производства Xcite на бывшем заводе Nissan сокращен в 3,5 раза: вместо изначальных 25 тысяч машин в 2025 году собираются выпустить только семь тысяч. При этом ставку делают не на Xcite X-Cross 8 — ей сами маркетологи предприятия отводят не более десяти процентов от общего числа продаж. Впрочем, эта информация поступила от инсайдеров и официально пока не подтверждена.