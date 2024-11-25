Эксперт считает, что увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО не даст эффекта

Идея увеличить штрафы для российских автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО не даст должного эффекта. Об этом в интервью НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

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По его словам, такая мера могла бы сработать 10 лет назад, однако, теперь это бессмысленно. Эксперт уверен, что увеличение штрафов может дать только разовый эффект.

«Мошенники готовы к увеличению штрафов за полис ОСАГО. <...> Будут использоваться боты, поддельные аккаунты, ксерокопии и так далее, все уже давно придумано, эффект никакой», — сказал Крохмаль.

Он добавил, что стоимость полиса ОСАГО не должна превышать 2,5 тыс. рублей.

25 ноября «Коммерсантъ» («Ъ») писал, что в России захотели в шесть раз увеличить штраф за передвижение без ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что без ОСАГО ездят от 7 до 10% водителей, или от 2,5 до 3,6 млн человек. По данным издания, в Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.