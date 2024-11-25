Tesla Model 3 заняла последнее место в рейтингах надежности

Самая доступная модель Tesla второй год подряд занимает последнее место в немецком исследовании надежности новых автомобилей.

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Тест TÜV - это обязательная оценка пригодности к эксплуатации (официально называемая Hauptuntersuchung), которую все автомобили, используемые на дорогах Германии, должны проходить каждые два года по достижении моделью трёх лет. В ходе тестов эксперты оценивают состоянии шасси, тормоза, рулевое управление, подвеску, фары и так далее. Тесты не для "слабаков", потому что каждый пятый автомобиль, принимающий в них участие, не удостаивается высокой оценки по надёжности.

Tesla Model 3 потерпела неудач больше, чем любая другая машина в возрастных сегментах 2-3 года и 4-5 лет. Главные проблемы: состояние подвески и эффективность тормозов, также американский электрокар слаб на фары. Что касается двух первых пунктов, то эксперты отмечают, что у электрокаров эти элементы часто являются проблемными в сравнении с аналогичными авто с ДВС. Причина - больший вес и система рекуперативного торможения из-за чего сами тормозные механизмы не получают должной для поддержания в адекватном состоянии нагрузки.

Эксперты также заметили, что у электрокаров, являющихся продуктом адаптации модели с ДВС к батарейному приводу, проблем с надёжностью меньше, чем у авто, спроектированных как электромобиль с самого начала: у VW e-Golf и Mini Cooper SE зафиксировано гораздо меньше неисправностей, чем у Renault Zoe и Tesla Model 3.

Model 3 оказалась наихудшей в категориях 2-3 года и 4-5 лет, Dokker от Dacia стал лидером по ненадёжности в категориях 6-7 лет и 8-9 лет, обеспечит головной болью из-за поломок Logan, если ему от 10 до 11 лет, Twingo ненадёжен в возрасте 12-13 лет.

Logan той же компании оказался на последнем месте в категории 10-11 лет, а Twingo от дочерней компании Renault получил награду за 12-13-летние автомобили.