Появились снимки гибридного Chery Tiggo 4

В Китае сфотографировали Chery Tiggo 4 с гибридной силовой установкой. О том, что у недавно дебютировавшего в России Chery Tiggo 4 без приставки Pro будет гибридная версия, стало известно в октябре. Тогда кроссовер показали на мероприятии Chery. Теперь же бензоэлектрическую версию сфотографировали в Китае. Она слегка отличается от «выставочной» и оснащается, судя по индексу, традиционной силовой установкой без возможности подзарядки батареи от внешнего источника. Такой Tiggo 4 нацелен на экспорт, а потому имеет шанс добраться и до России.

© Motor.ru

Снаружи гибридные Tiggo 4 — и показанный официально, и замеченный шпионами — идентичны. У кроссовера крупная решетка радиатора, вертикальные дневные ходовые огни и монофонарь на корме.

© Сергей Захаров / Китайские автомобили

© Сергей Захаров / Китайские автомобили

© Китайские соцсети

© Китайские соцсети

А вот внутри есть отличия: демонстрационный вариант получил два 10,25-дюймовых дисплея, «шпионский» — изогнутую панель с более крупными экранами. Какая версия пойдет в серию, пока неясно.

Судя по индексу T19HEV, указанному на информационном бланке, кроссовер оснастят HEV-установкой. То есть, аккумулятор будет заряжаться не от внешнего источника, а за счет рекуперации или с помощью двигателя внутреннего сгорания. Ожидается, что это будет 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 101 лошадиная сила (125 Нм крутящего момента). Трансмиссия — роботизированная 1DHT130 разработки Chery.

Бензиновый Chery Tiggo 4 добрался до российских автосалонов две недели назад. Он стоит дороже уходящего Tiggo 4 Pro — от 2 330 000 рублей, но Chery предлагает прямые скидки. По капотом у «четверки» — 147-сильный турбомотор 1.5, работающий в тандеме с «роботом».