Новый Jetour T2 заметно подешевел

Jetour ввёл дополнительную скидку на вседорожник Jetour T2. Если сдать свой старый автомобиль и воспользоваться фирменным кредитом, в топовой комплектации Expedition модель будет стоить 3 929 000 рублей вместо прежних 4 249 000. И это даже меньше, чем дилеры сейчас просят за начальное исполнение Voyage (его стоимость — от 3 959 000 рублей).

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В России Jetour T2 будет оснащаться единственным двухлитровым турбомотором отдачей 245 л.с. (375 Нм), с которым стыкуется традиционный 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

Внедорожная подготовка модели весьма неплоха: задний межколёсный дифференциал имеет принудительную блокировку, а ездовая электроника располагает семью режимами.

Длина кроссовера — 4785 мм, ширина — 2006 мм, высота — 1880 мм, а размер колёсной базы — 2800 мм. То есть новая модель оказалась крупнее, чем Haval Dargo.

В базовой версии Voyage есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, комбинированная обивка сидений, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

В исполнении Expedition дополнительно присутствуют адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов, панорамная крыша, плюс продвинутая аудиосистема.

Кстати, в России недавно начались продажи Jetour X50: кроссовер дешевле 2 млн рублей добрался до дилерских центров.