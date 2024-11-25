Автоэксперты назвали самые надежные модели

Рейтинг TÜV составляется на базе данных, полученных в результате обязательных техосмотров. Эксперты оценивают состояние шасси, тормоза, рулевое управление, подвеску, фары и так далее. По итогам испытаний составляется список наиболее надёжных моделей, а также список аутсайдеров.

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В возрастной группе от 2 до 3 лет лидерами по наименьшему количеству дефектов стали Honda Jazz, который был признан абсолютным победителем, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2.

Лучшими в группе 4-5 лет признаны Porsche 911 Carrera, VW Golf Sportsvan, VW T-Roc. Группа 6-7 лет представлена Porsche 911 Carrera, VW T-Roc и Mazda CX-3.

Porsche 911 Carrera также стал первым в категориях 8-9 лет, обойдя Golf Sportsvan и Mazda2, 10-11 лет, опередив Mercedes A-Class и Mercedes B-Class, и взяв верх над Mitsubishi ASX и VW Golf Plus в категории 12-13 лет.

Ранее "РГ" публиковала список наименее надёжных авто по версии TÜV.