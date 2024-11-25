Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы

Эксперт Плисов предрек рост цен на автозапчасти и услуги СТО в 2025 году на 10%

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Цены на автозапчасти в России могут вырасти в следующем году в среднем на 10%. Таким прогнозом поделился член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов.

Рассуждая о ситуации на рынке запчастей, он отметил, что на текущий момент ситуация относительно стабильная.

«Был резкий скачок был по разным брендам, но начиная с середины 2023 года рынок стабилизировался и сейчас ситуация с запчастями более-менее ровная. Что касается ценообразования, то никаких событий до конца этого года не предвидится, а в 2025 году предстоит налоговая реформа», – напомнил эксперт.

Плисов уточнил, что автосервисным бизнесом и продажей запчастей занимается огромное количество небольших предприятий, так называемые МСТ, и часть из них может затронуть закон об изменении налоговой реформы.

«Что скажется стоимости услуг и цен на автозапчасти, я думаю, что рост будет в среднем +10%. Что касается дефицита, то в принципе сейчас на рынке все есть, при этом действует правило: если машина редкая и дорогая, то с запчастями может возникнуть проблема», – объясняет специалист.

ля основной массы машин, присутствующих на рынке, включая китайские, сейчас сформированы очень большие склады, есть поставки, и даже появились китайские аналоги на китайские же оригинальные запчасти, подчеркивает Плисов. При этом прямых поставок на марки ушедших брендов нет, налажена логистика через третьи страны: Казахстан Иран, Турция, Китай. Но сроки поставок на такие машины могут варьироваться от месяца до полугода, подытожил Плисов.