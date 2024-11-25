Эксперт составил список самых необходимых вещей в машине зимой

Список самых необходимых вещей в машине зимой

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Зимой в автомобильной поездке в России всегда может произойти что-то непредвиденное. На этот случай в машине просто необходимо иметь некоторые вещи.

Так, зимой важно иметь в дороге заряженный телефон, так как может потребоваться экстренная помощь. Поэтому всегда должен быть пауэрбанк. Среди необходимых вещей также стоит указать заряженный светодиодный налобный фонарик, буксировочный трос или динамическую (рывковую) стропу, а также лопату.

При поездке за город нужно взять теплые вещи, еду и термос с горячим напитком. В некоторых ситуациях может потребоваться несколько часов ожидать помощь на морозе вдали от города. Тогда очень пригодится маленькая складная пила и зажигалка, чтобы разжечь костер. Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.