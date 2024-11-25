Названы десять самых популярных автомобилей в России

В России самыми популярными автомобилями в ноябре стали модели китайских марок. Это следует из отчета аналитиков компании «Рольф», подготовленного по заказу «Газеты.Ru».

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«Безусловным лидером данного рейтинга является Chery Tiggo 4 Pro. Средняя цена покупки составила 1,7 млн рублей», — рассказал директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

На втором месте расположилась Haval Jolion. При этом средняя цена у модели была выше, чем у лидера рейтинга, — 2,1 млн рублей. В тройке лучших оказалась и Chery Tiggo 7 Pro Max — средняя стоимость покупки составила 2,2 млн рублей.

Следом в рейтинге идет Haval F7 второго поколения, а замыкает пятерку отечественный «Москвич 3». На шестом месте — Solaris HS, на седьмом — Toyota RAV4 (единственный японский автомобиль в рейтинге).

Последние места в списке популярных моделей компании «Рольф» заняли Omoda C5, Exeed LX и Hyundai Tucson.