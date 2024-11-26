Назван самый популярный японский автомобиль в России

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом японских марок в период с января по октябрь 2024 года. Оказалось, что доля таких машин в общем спросе на авто с пробегом составила 18,4%, а в предложении – 20%. Средняя цена1 «японца» составила 1 500 000 рублей.

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По данным Авито Авто, лидером по спросу среди японских марок стала Toyota: ее доля составила 35,7%. На втором месте – Nissan с 18,4%, а на третьем – Mitsubishi с 12,5%. Также в пятерку вошли Mazda и Honda, чьи доли составили 11% и 9,4% соответственно. По количеству объявлений также лидируют эти бренды, а суммарно предложение по «японцам» выросло на 5,1% за период с января по октябрь.

На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 9,2% от запросов. На втором месте – еще одна модель этого бренда Toyota Corolla, получившая 4,5%. Третью строку занял Mitsubishi Lancer с 4%, а четвертую – Toyota RAV4 с 3,9%. Замыкает топ-5 лидеров Mazda 3, доля которой составила 2,9%.

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry: она получила долю в 6,5% от предложения. На втором месте – Toyota Corolla (3,9%), а на третьем – Mitsubishi Lancer (3,7%). Лидером по динамике предложения стала Mazda 3: прирост составил 12,6% за период с января по октябрь.

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1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.