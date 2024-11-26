Доступный Jetour X50 все еще не появился у дилеров марки

В начале ноября Jetour X50, по заявлению марки, появился у российских дилеров, однако сайт "Китайские автомобили" утверждает, что доступный кроссовер, грозящий стать бестселлером бренда, всё ещё не добрался до шоурумов.

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В "Авилоне" подтвердили, что X50 всё ещё в списке ожидания, и первые экземпляры могут доехать в конце ноября - начале декабря. Другие крупные дилеры в Москве и Санкт-Петербурге также сообщили об отсутствии X50, ожидая поставку через пару недель.

В "Автомире" рассказали, что, по их данным, Jetour X50 должен был быть отправлен в салоны ещё в начале октября, поэтому можно говорить по факту уже о двухмесячной задержке. Но что более неприятно в том числе и для ожидающих появления машин покупателей, что цена на них будет выше анонсированной:

"Скорее всего, не совсем корректно были установлены первоначальные цены на модель: от 1 990 000 рублей (комплектация Comfort) до 2 440 000 рублей (Luxury). Есть информация, что ожидаемые в декабре партии приедут уже по новым ценникам, а это где-то плюс 250 000 рублей к тому, что было названо ранее", - рассказал дилер.

Тем не менее, до некоторых ДЦ новые X50 уже добрались. В их числе "Рольф", представитель которого отметил, что машины разбирают быстро. Цены, к слову, соответствуют РРЦ, которые можно сбить ещё за счёт различных программ типа трейд-ин.

В качестве общей тенденции сайт отметил то, что на замену Jetour X50 дилеры предлагают приобрести Dashing, выгода при покупке которого в некоторых комплектациях может достигать полумиллиона рублей. Правда, стоит учитывать, что это, скорее всего, будут авто 2023 года.

Jetour X50 в начальной комплектации Comfort оснащён атмосферником 1.5 MPI (113 л.с.) и 5-ступенчатой МКП, в версиях Elite и Luxury кроссоверу положен 147-сильный турбодвигатель 1.5 литра в паре с 6-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями мокрого типа. Цены, объявленные на момент старта продаж: 1 990 000 - 2 440 000 рублей.

Конкурентами X50 на нашем рынке являются новый Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Belgee X50, "Москвич 3", Changan CS35 Plus, также от 2 млн рублей в РФ можно купить Haval Jolion, чуть дороже - Haval M6.