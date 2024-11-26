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Водителям рассказали, как успокоиться перед проверкой документов

Существует тип водителей, на поведение которых сразу обратит внимание сотрудник ГАИ. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Водителям рассказали, как успокоиться перед проверкой документов
© Газета.Ru
«Водитель-параноик. Особые приметы: нервозность. Еще не успев сесть за руль, такой водитель уже просчитывает все самые негативные сценарии – от банального ДТП до захвата человечества инопланетянами. Встреча с инспектором ГАИ – настоящий ночной кошмар параноика, ведь он наверняка где-то «нарушил», по крайней мере, в этом уверен сам водитель-параноик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы успокоиться при встрече с сотрудником ГАИ, поможет простой прием: надо положить руки на колени сжать кулаки со всей силы, глубоко вдохнуть и на выдохе немного ослабить пальцы. Затем опять вдохнуть и на выдохе еще немного разжать кулаки.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

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Виктор Травин
ГИБДД