Выставлен на продажу самый редкий Mercedes Gelandewagen с мотором V12

На аукцион выставлен чрезвычайно редкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class с мотором V12, построенный для одного из членов королевской семьи Дубая. Об этом сообщает Carbuzz.

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«Существование G63 V12 было тщательно охраняемым секретом. Считается, что немецкая марка отбирала и приглашала потенциальных покупателей из клиентской базы данных AMG», — отмечается в публикации.

Обычные Mercedes-Benz G63 AMG оснащались двигателями V8. Считается, что автопроизводитель построил всего пять машин с мотором V12 мощностью 440 л.с. На протяжении двух десятилетий выставленный на продажу внедорожник 2002 года выпуска использовался в качестве транспортного средства для официальных церемоний. Его пробег составляет 44,5 тыс. км. На аукционе RM Sotbies за него планируют выручить от $350 тыс. до $400 тыс. (₽36,3–41,5 млн).