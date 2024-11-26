Внедорожник Ineos Grenadier получил версию с портальными мостами

Версия Ineos Grenadier с колёсными редукторами была представлена в виде прототипа в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде, а на днях было объявлено, что скоро внедорожник повышенной проходимости сможет приобрести любой желающий — на сайте компании уже можно оставить предварительную заявку.

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В сентябре этого года британская компания Ineos Automotive вынуждена была остановить свой завод во французском Амбахе из-за острой нехватки комплектующих — по слухам, причиной стало банкротство производителя кресел Recaro. На прошлой неделе Ineos Automotive сообщила, что решила проблемы с поставщиками и в январе 2025 года возобновит сборку внедорожников и пикапов Ineos Grenadier.

Напомним, что Ineos Automotive была основана в 2016 году как дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф, страстный автолюбитель и большой фанат классического рамного Land Rover Defender. Среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, внешне напоминающий классический Defender, стал дебютной моделью Ineos Automotive. Разработку Grenadier курировала австрийская компания Magna Steyr, в продажу Grenadier поступил в 2022 году.

Вслед за Grenadier компания Ineos Automotive планировала вывести на рынок более компактные и доступные модели, но минувшем летом передумала и изменила стратегию развития. Теперь Ineos Automotive хочет быть нишевым производителем дорогих и роскошных внедорожников, Grenadier по своими потребительским качеством должен приблизиться к Mercedes-Benz G-класса, в разработке которого, к слову, тоже участвовала Magna Steyr и выпускает его на своём заводе в австрийском Граце.

Появление версии Ineos Grenadier с так называемыми портальными мостами — ожидаемый шаг в свете новой стратегии развития компании: колёсные редукторы сделают британский внедорожник заметно дороже и значительно улучшат его проходимость. Технические характеристики серийной версии с портальными мостами пока не раскрыты, а на стадии прототипа сообщалось, что колёсные редукторы позволили увеличить дорожный просвет внедорожника с 250 до 514 мм, глубину преодолеваемого брода — с 800 до 1050 мм.

Портальные мосты для Ineos Grenadier будет поставлять германская компания LeTech, специализирующаяся на тюнинге Mercedes-Benz G-класса и ставшая недавно официальным партнёром Ineos Automotive. LeTech предлагает для Grenadier также массу другого дополнительного оборудования: лебёдки, экспедиционные багажники, светодиодные прожекторы, органайзеры для внутреннего багажника, апгрейд подвески и прочее.

Ineos Grenadier по-прежнему оснащается 3,0-литровыми рядными 6-цилиндровыми двигателями BMW, максимальная отдача дизельного двигателя — 249 л.с. и 550 Нм, бензинового — 286 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. В стандартное оснащение входит дифференциальный полный привод с блокировкой «центра» и понижающая передача в раздаточной коробке (2,5:1), блокировки межколёсных дифференциалов предлагаются за доплату.

В будущем у Ineos Grenadier, возможно, появится версия с 8-цилиндровым мотором — прототип такой версии был засвечен на том же Фестивале скорости в Гудвуде, под капотом прототипа разместился джи-эмовский бензиновый 6,2-литровый V8 мощностью 431 л.с.