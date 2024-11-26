Раскрыта новая мошенническая схема при покупке автомобиля

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при покупке автомобиля. Добросовестный покупатель может лишится приобретенного автомобиля из-за фиктивного договора купли-продажи с отсрочкой платежа. О новой схеме мошенничества рассказал изданию «Газета.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. В схеме участвуют два злоумышленника, один из которых ставит машину на себя на учет в ГИБДД и перепродает конечному покупателю, у которого затем изымают транспортное средство по решению суда.

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Это происходит из-за того, что первый мошенник подает в суд на второго с требованием расторгнуть договор купли-продажи с отсрочкой, поскольку не получил деньги за транспортное средство, которое оказалось перепродано третьему лицу. При этом ответчик, который также задействован в схеме, не отрицает своей вины. В результате суд встает на сторону истца, постановляет расторгнуть договор между мошенниками, а также изъять автомобиль у конечного покупателя, который уже заплатил за него полную стоимость.

В результате первый мошенник по суду изымает автомобиль у конечного покупателя, а деньги, полученные от продажи машины вторым злоумышленником, двое подельников делят между собой. Добросовестный покупатель вправе потребовать возмещение от мошенника, у которого купил автомобиль. Однако поскольку на этого человека не записано никакого имущества, у него нельзя ничего получить даже через процедуру банкротства.

В конце октября стало известно, что тысячи россиян могут стать участниками мошеннической схемы при растаможке машин. Новая проблема возникла из-за отсутствия должного контроля на разных этапах оформления автомобилей.