Блогер самостоятельно построил Tesla Roadster из Model 3

Прошло уже четыре года с момента первоначально запланированной даты начала выпуска Tesla Roadster, и нет никаких признаков того, что он дебютирует раньше середины-конца 2025 года. Но вместо того, чтобы терпеливо ждать, один блогер построил свой собственный вариант, и, как мы видим, он проделал потрясающую работу.

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Давид Андреев называет свое самодельное творение CyberRoadster, хотя это не пикап и не родстер. Но теперь, одетый в 12 слоев конфетно-красной краски, он все равно выглядит невероятно. Его отправной точкой стала поврежденная в аварии черная Model 3 Performance, хотя от оригинального кузова осталось очень мало.

Крыша была занижена, словно это какой-то хотрод, и каждая панель кузова, за исключением двух передних дверей, кажется, была создана с нуля или сильно модифицирована. По сравнению с концептом настоящего Roadster от Tesla, творение Андреева гораздо более мускулистое, с более угловатой передней частью и капотом в стиле Dodge Charger Daytona, дополненными расширенными крыльями и порогами.

У него также есть поперечная световая полоса в знак уважения к Cybertruck , чего не было в других автомобилях Tesla. А в задней части определенно чувствуется итальянский стиль благодаря сочетанию широкой черной панели, отделяющей бампер от казова, и фейкового «мотора», который можно увидеть через стеклянную панель в задней части.

Андреев говорит, что ему еще нужно закончить интерьер, но утверждает, что это не займет много времени. Это должно занять не так много времени, сколько ушло на работу с кузовом так сложно: только задние крылья прошли более 30 итераций, что заняло несколько месяцев.

Конечно, есть некоторые элементы, которые выглядят спорно — например, передние двери седана на купе смотрятся слишком узкими, и обзорность, должно быть, ужасная. Но, учитывая, что все это было достигнуто одним человеком в его гараже без бюджета в миллион долларов, удивительно, чего он добился.