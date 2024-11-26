Блогер самостоятельно построил Tesla Roadster из Model 3

Блогер построил свой собственный Tesla Roadster из Model 3
Прошло уже четыре года с момента первоначально запланированной даты начала выпуска Tesla Roadster, и нет никаких признаков того, что он дебютирует раньше середины-конца 2025 года. Но вместо того, чтобы терпеливо ждать, один блогер построил свой собственный вариант, и, как мы видим, он проделал потрясающую работу.
Давид Андреев называет свое самодельное творение CyberRoadster, хотя это не пикап и не родстер. Но теперь, одетый в 12 слоев конфетно-красной краски, он все равно выглядит невероятно. Его отправной точкой стала поврежденная в аварии черная Model 3 Performance, хотя от оригинального кузова осталось очень мало.
Крыша была занижена, словно это какой-то хотрод, и каждая панель кузова, за исключением двух передних дверей, кажется, была создана с нуля или сильно модифицирована. По сравнению с концептом настоящего Roadster от Tesla, творение Андреева гораздо более мускулистое, с более угловатой передней частью и капотом в стиле Dodge Charger Daytona, дополненными расширенными крыльями и порогами.
У него также есть поперечная световая полоса в знак уважения к Cybertruck , чего не было в других автомобилях Tesla. А в задней части определенно чувствуется итальянский стиль благодаря сочетанию широкой черной панели, отделяющей бампер от казова, и фейкового «мотора», который можно увидеть через стеклянную панель в задней части.
Андреев говорит, что ему еще нужно закончить интерьер, но утверждает, что это не займет много времени. Это должно занять не так много времени, сколько ушло на работу с кузовом так сложно: только задние крылья прошли более 30 итераций, что заняло несколько месяцев.
Конечно, есть некоторые элементы, которые выглядят спорно — например, передние двери седана на купе смотрятся слишком узкими, и обзорность, должно быть, ужасная. Но, учитывая, что все это было достигнуто одним человеком в его гараже без бюджета в миллион долларов, удивительно, чего он добился.