В России вырос спрос на проверку премиальных машин

Россиян всё больше привлекает качество машин премиум-класса с пробегом. В России на 40% относительно прошлого года выросло число запросов на проверку истории премиальных подержанных автомобилей возрастом до трёх лет с целью их последующей покупки. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Также в пятёрку вошли Краснодарский край и Татарстан, пишут «Известия».

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Эксперты объясняют повышение интереса к премиальному сегменту с пробегом тем, что ввозить новые автомобили из Европы сложно и дорого. Но россияне по-прежнему рассматривают их в качестве альтернативы новым машинам. Кроме того, у потенциальных покупателей «европейцев» с пробегом нет интереса к китайским подержанным автомобилям.

BMW лидирует по доле запросов в октябре этого года. На него пришлось 1,9% отчётов. На втором месте — Mercedes-Benz, на третьем — Lexus. Следом идут Audi и Land Rover. На эту пятёрку приходится более 5% от общего числа запросов на формирование отчётов.

Эксперты констатируют устойчивый стереотип, который сформировался у российских автолюбителей, когда китайская машина должна быть новой, а европейская или американская может быть с пробегом. Есть также в российском обществе мнение, что немецкие и японские машины — качественные. Кроме того, российский покупатель таких машин точно знает их слабые или сильные стороны. Он готов к дорогому обслуживанию, но может планировать свои траты.

Стоит отметить и психологический фактор, а именно — повышение статуса владельца. Такие автомобили дают более высокую степень комфорта и технологий. Таким образом, выбор относительно новой, пусть и с пробегом машины становится не только экономически целесообразным, но и социально значимым действием.