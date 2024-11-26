Эксперт назвал законные способы экономии на ОСАГО

Эксперт дал советы, как сэкономить на ОСАГО. Начальник управления по развитию сервиса лояльности сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина перечислила эффективные способы сэкономить на покупке ОСАГО, сообщают «Автоновости дня».

Чем реже водитель попадает в дорожные происшествия, тем меньше его коэффициент бонус-малус, который зависит от количества возмещений, выплаченных страховой по ДТП, когда автовладелец стал виновником. Эксперт напоминает, что каждый год безаварийного вождения снижает стоимость полиса на 5-10%. Она советует удостовериться в правильности начисления КБМ перед покупкой полиса, а для этого перед его оформлением нужно проверить свой коэффициент в страховой компании.

Также Балахтина рекомендует выбирать вариант страховки, где будет указан единственный водитель — чем больше водителей имеют возможность управлять машиной, тем выше риск ДТП, следовательно, дороже стоимость ОСАГО. Опытным водителям точно не стоит включать в полис начинающих автолюбителей.

Специалист советует пользоваться сервисами и программами лояльности, которые возвращают часть стоимости ОСАГО кэшбэком, а также следить за акциями от страховых компаний, что также снизит стоимость полиса.

Ранее эксперт прокомментировал повышение штрафов за отсутствие ОСАГО. Увеличение суммы наказания произойдет впервые за 20 лет. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО запоздало на десять лет. Ранее стало известно, Государственная дума решила увеличить максимальный штраф за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч рублей. МВД поддержало эту инициативу.