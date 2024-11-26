Специалист рассказал, как не переплачивать за техобслуживание автомобиля

Регулярное техническое обслуживание - важный этап ухода за автомобилем, который позволяет избежать крупных поломок и продлить срок службы машины. Однако на ТО можно потратить больше, чем планировалось, если не уделить должного внимания процессу его организации. Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, рассказали "Российской газете", как избежать лишних затрат и эффективно обслуживать машину.

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1. ТО вовремя и по регламенту

Первое правило экономного подхода к обслуживанию автомобиля простое - соблюдать сроки и проходить плановое ТО в установленные периоды. Регулярная замена масла и фильтров, а также осмотр основных узлов машины позволят выявить и устранить мелкие неисправности на ранних стадиях, когда ремонт обойдётся гораздо дешевле.

Пропуск очередного ТО или откладывание ремонта может привести к более серьёзным проблемам, которые потребуют значительных затрат. ТО рекомендуется проходить минимум раз в год или каждые 10 000-15 000 км пробега, что наступит раньше, однако стандартные сервисные сроки подходят не каждому автолюбителю: многое зависит от стиля и условий вождения конкретного автомобиля. Как минимум в вопросе замены масла, которое происходит на каждом ТО, автолюбителям можно ориентироваться на:

частоту и продолжительность поездок;

трафик и особенности дорог в своем населенном пункте;

частоту и продолжительность работы "вхолостую".

Чем чаще автомобиль используется для поездок на короткие расстояния, чем хуже дорожные условия и напряженнее трафик, тем чаще стоит менять масло, вплоть до замены раз в 5 000 - 7 000 км пробега. Лучше регулярно между заменами проверять уровень масла. Звучит неинтуитивно в плане экономии, ведь требуется чаще покупать и доливать масло, однако расходы на него несопоставимы с расходами на ремонт двигателя.

2. Осторожно с "допами"

Часто при прохождении ТО специалисты сервисных центров предлагают дополнительные услуги, которые не всегда нужны конкретному автомобилю. Такие предложения чаще включают замену деталей или жидкости, срок службы которых ещё не истёк. Чтобы избежать лишних трат, стоит изучить клубные форумы своей марки - там можно найти советы от реальных автолюбителей, какие работы действительно необходимы.

3. Разница в запчастях

Экономия на запчастях может обернуться значительными расходами в будущем. Некачественные детали быстрее изнашиваются, а их использование иногда приводит к новым поломкам. Однако это не значит, что единственным выбором становятся оригинальные запчасти. На рынке есть множество качественных аналогов от проверенных производителей.

Можно посмотреть в сторону запчастей от производителя оригинальных деталей (это те же детали, что установлены на автомобиль с конвейера, но продаются под другим брендом) или запчастей от альтернативных производителей - но их лучше выбирать вместе со специалистами, ведь автомобиль в конкретной версии может иметь свои особенности, и детали могут отличаться по заявленным характеристикам. Однако важно покупать запчасти только у надежных поставщиков и избегать подозрительно низких цен в интернете - это может быть подделка.