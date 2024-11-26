Автомобилистов пугают резким подорожанием стоимости антикора

Эксперты Lamark: к марту 2025 года цены на антикор могут вырасти на 30%. По словам Алексея Дувалова, генерального директора компании Lamark, что владеет федеральной сетью автомобильных антикор-центров, основное подорожание придётся на первый квартал 2025 года. Причина тому — в повышении себестоимости услуг, которую бизнес не может компенсировать, не меняя текущих цен.

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В ближайшее время услуги антикор-обработки станут значительно дороже. По оценке экспертов Lamark, как минимум, стоимость антикоррозийной обработки легковых автомобилей вырастет на 30%, а для грузовых авто и коммерческого транспорта — на 35-40%.

«Дорожает сырье, растут налоги, при всем нашем желании — операционные расходы делают невозможным сохранение прежних цен. Мы стремимся обеспечить качественное обслуживание, но текущая ситуация требует адаптации», — отмечает Алексей Дувалов.

Кстати, в 2023 году количество машин младше четырёх лет, заказавших процедуру антикоррозийной обработки, увеличилось более чем на 35%. Это объясняют ростом числа китайских автомобилей, владельцы которых массово жалуются на появляющуюся коррозию.

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