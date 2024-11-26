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Эксперты Whatcar назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом

Издание Whatcar составило список лучших кроссоверов на вторичном рынке, которые по какой-то причине на Западе отнесли к семейным, хотя по габаритам и возможностям трансформации салона таковыми не являются. Один из важнейших критериев - цена менее 15 тысяч фунтов стерлингов.

Эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом
© Российская Газета

Тем не менее, на первое место эксперты авторитетного портала поставили Skoda Karoq, к плюсам которого отнесли просторный салон, ездовой комфорт, мощные двигатели, а также невысокая стоимость эксплуатации. Из минусов эксперты отметили скучное вождение, опциональность сидений VarioFlex.

Seat Ateca - ближайший родственник "Карока", который впечатлил экспертов управляемостью, соотношением цены и качества, количеством свободного места в салоне и багажнике, широкий угол открывания дверей. Из минусов - спартанский по сравнению с конкурентами интерьер, менее гибкие возможности по рассадке.

Третьим в рейтинге стал BMW X1, к плюсам которого отнесли управляемость, высококачественный салон, простор и практичность, минусы же следующие: плохая шумоизоляция и стоимость владения. Редакция Whatcar отметила, что X1 является одним из самых надёжных в своём классе по итогам собственных тестов издания.

Было бы удивительно, если бы родственник Karoq и Ateca не оказался в пятёрке лучших - Volkswagen Tiguan занял четвёртую строчку. Он оказался ниже остальных из-за показателей в тесте надёжности Whatcar. Предпочтение советуют отдать двухлитровому дизельному мотору, который отлично справляется с нагрузками. Положительные стороны "Тигуана": мягкий пластик и другие материалы отделки, эргономика, отличная посадка. Минусы - надёжность, красивый, но чересчур строгий дизайн, тесные сиденья в семиместной версии.

Замкнул пятёрку Kia Niro - кроссовер длиной 4356 мм - к вопросу о том, когда такие авто стали считаться семейными. Плюсы - гибридная трансмиссия с возможностью езды только на электричестве, низкие эксплуатационные расходы, хороший набор оборудования, надёжность. Минусы - невыразительные внешность и салон, не дарит эмоций от вождения.

В топ-10 семейных кроссоверов по версии Whatcar также вошли Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Renault Kadjar.

Ранее "РГ" рассказала о самых надёжных моделях по версии TÜV - международной организации по техническому надзору, которая составляет свои рейтинга, основываясь на данных обязательных техосмотров.

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