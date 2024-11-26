Эксперт объяснил, почему бессмысленно самостоятельно ремонтировать бампер

Водители часто повреждают бампер автомобиля - для этого достаточно наехать на бордюр или "притереться" об дерево. В нынешних условиях многие предпочитают заниматься ремонтом сами. Но стоит ли это делать?

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" владелец автосервиса кузовного ремонта Сергей Мошненко, все зависит от вида и характера повреждения. Не все поломки можно исправить самостоятельно. Если автовладелец хочет сделать так, чтобы бампер был "как новый", то для этого нужно точно знать, из какого пластика он сделан, а также иметь нужные материалы для покраски и оборудование.

Эксперт отмечает, что автолюбитель может замазать корректором небольшие царапины и сколы краски. Но, как правило, это бессмысленная работа - если автомобиль ездит по дорогам, а не стоит в гараже, такие повреждения все равно будут появляться.

В интернете встречаются советы применять промышленный фен, который якобы помогает убрать вмятины и придать бамперу первоначальный вид. По словам Мошненко, без умения пользоваться феном можно только все испортить. Есть риск растянуть пластик - в итоге бампер больше не встанет ровно.

Также "знатоки" советуют использовать специальный клей и термосварку для того, чтобы убрать разрывы и трещины. Эксперт уточняет, что клей можно применять для устранения небольших повреждений. Но при езде они снова разойдутся. В целом без соответствующего опыта и спецоборудования нормально починить бампер не получится. Более того, можно усугубить ситуацию.

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