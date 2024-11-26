В Швейцарии нашли кладбище винтажных автомобилей

В Швейцарии обнаружили автомобильное кладбище с десятками винтажных машин. По данным издания AutoMotor und Sport, импровизированная свалка старых моделей находится на лугу в коммерческом районе муниципалитета Кирхберг в кантоне Санкт-Галлен. После того как местные власти выяснят, кому принадлежит раритетное собрание, транспортные средства будут утилизированы.

На кладбище под открытым небом находятся седаны, купе и универсалы образца 70-80-х годов прошлого века. Большинство моделей итальянского и немецкого производства. К примеру, на лугу ржавеют разные модели Alfa Romeo, Fiat 130, Lancia Gamma, Audi 200, а также Opel Senator, Opel Commodore Caravan и Mercedes-Benz S-класса в кузове W126.

Большая часть машин имеет внешние повреждения. У некоторых разбиты стекла, у других присутствуют дефекты на лакокрасочном покрытии. О технической части коллекции неизвестно. Согласно швейцарского законодательству, найденные автомобили должны быть утилизированными владельцами. Однако власти пока не знают, кому принадлежит коллекция винтажных машин.

В начале октября в США на свалке обнаружили коллекцию роскошных автомобилей. Эксперты оценили редкое собрание в миллионы долларов.